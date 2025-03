Affaire "Tabaski Ngom" : Moustapha Diop s’exprime après son audition

La procédure s’accélère concernant l’affaire dite « Tabaski Ngom ». Le député-maire de Louga, Moustapha Diop, a été auditionné par la commission ad hoc chargée d’examiner la demande de levée de son immunité parlementaire. Cette demande, formulée par le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, fait suite à une affaire présumée de détournement de deniers publics dans laquelle le député-maire de Louga est cité.



L’affaire a éclaté en janvier dernier avec l’arrestation et la mise en détention provisoire de l’Inspectrice du Trésor, accusée de détournement présumé de fonds publics alors qu’elle occupait le poste d’agent-comptable de l’Agence d’aménagement et de promotion des sites industriels (Aprosi). Ce dossier de détournement présumé impliquerait une somme colossale de 700 millions de F CFA.



Moustapha Diop s’est présenté seul



Interrogé par la radio privée RFM à la fin de son audition, Moustapha Diop a confirmé s’être présenté à l’audition « sans avocat ni accompagnant ». Arrivé à 14h30, soit une demi-heure avant l’heure prévue, il a expliqué sa démarche : « Je voulais prouver que je n’ai rien à me reprocher. » Malgré la proposition des membres de la commission d’obtenir un rapport détaillé de la séance pour préparer sa défense, il a décliné cette offre : « Je n’ai pas besoin de défense. Vous m’avez convoqué à 15h, j’étais là à 14h30, sans avocat, ni accompagnant. »



Selon Moustapha Diop, les accusations initiales de détournement de 700 millions de F CFA ont été ramenées à 300 millions de F CFA, une somme qui lui aurait été prêtée par Tabaski Ngom. Toutefois, il juge cet argumentaire vide et sans preuve : « Ils ont regardé le dossier de fond en comble, ils ont vu qu’il n’y a rien dedans. L’immunité parlementaire est sacrée, on ne peut se lever et vouloir l’enlever parce qu’une personne s’est levée un matin et dit que telle personne doit 200 millions. Il faut d’abord tenir des preuves solides contre cette personne avant de lever son immunité. »



Des accusations qu’il considère sans fondement



Pour lui, l’idée même de lever son immunité parlementaire sur cette base est inconcevable. Accusé d’avoir bénéficié d’un prêt non remboursé de la part de Tabaski Ngom, Moustapha Diop rappelle qu’il devait initialement être entendu comme simple témoin. « On m’a affirmé que je serais entendu à titre de témoin. Alors pourquoi veut-on lever mon immunité ? Je suis disponible pour répondre aux convocations de la justice », déclare-t-il avec sérénité. »



Concernant les accusations de « maraboutage », il rejette catégoriquement ces allégations : « La dame dit qu’elle m’a prêté de l’argent, que je l’ai maraboutée. C’est archi faux. Je marche la tête haute sans garde du corps ni rien dans la rue. » Enfin, il termine sur un ton acerbe en remettant en question la nature même de l’accusation : « Et même si c’était une dette, est-ce un délit ? Combien de personnes doivent de l’argent à d’autres ? C’est très léger comme argument. »



leSoleil