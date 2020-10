Affaire Téliko: Khalifa Sall et sa coalition Tawaxu Senegaal dénoncent une tentative de musèlement de la Justice La coalition Tawaxu Senegaal dirigée par Khalifa Sall, dénonce une tentative de musèlement, dans l’affaire du président de l’Union des magistrats sénégalais. Elle affiche son soutien au juge Souleymane Téliko et demande aux Sénégalais, de s’ériger en bouclier.

Souleymane Téliko peut désormais compter sur la coalition Tawaxu Senegaal de l’ancien maire de Dakar. Dans un communiqué, Khalifa Sall et ses partisans dénoncent une tentative de musèlement de l’Union des magistrats sénégalais, ce, avec la traduction de son président devant la formation disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature sur saisine du ministère de tutelle et malgré ses dénégations jugées malaisées.



“ Depuis plusieurs semaines, le pouvoir Exécutif s’attaque aux magistrats, en s’en prenant ouvertement au président de l’Union des magistrats sénégalais. En vérité, cette affaire montée au moyen de ficelles grossières et exécutée dans une fuite en avant écervelée par le pouvoir en place, procède d’une violation inadmissible de la liberté d’expression combinée à une tentative d’intimidation, dans le but de déstabiliser l’Union des Magistrats sénégalais et de bâillonner ses membres ’’, souligne la note.



La coalition Tawaxu Senegaal rappelle qu’il “ est reproché au président de l’Union des magistrats sénégalais, d’avoir rappelé la décision de la Cour de justice de la CEDEAO sur les violations de la présomption d’innocence et des droits de la défense de Khalifa Ababacar Sall par la justice sénégalaise, comme si par l’effet de cet acharnement sans précédent, l’Exécutif pouvait effacer cette vérité qui restera une tache indélébile dans l’histoire peu glorieuse des juridictions qui ont connu de l’affaire de la Caisse d’avance de la ville de Dakar ’’.



L’ancien maire de Dakar estime, à cet effet, que cette attaque contre le président de l’UMS est faite dans le dessein de neutraliser les magistrats qui refusent d’être les pantins d’une justice employée au service de l’Exécutif. Ce qui, d’après lui, masque mal la volonté du gouvernement d’affaiblir un peu plus le pouvoir Judiciaire.



De ce fait, il salue toutefois le combat “admirable et responsable’’ engagé par l’union et son président en dehors de tout corporatisme, pour permettre à la justice de s’assumer comme un pouvoir indépendant.









