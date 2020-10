Affaire Téliko: Le Directeur des Droits humains entre dans la danse

Rédigé par leral.net le Jeudi 8 Octobre 2020 à 10:53 | | 0 commentaire(s)|

L’audition du président de l’Union des magistrats du Sénégal(UMS) par l’Inspection générale de l’administration de la Justice (Igag), a pris des proportions insoupçonnées. Alors que les magistrats et le ministre de la Justice se livrent à un bras de fer, le premier président de la Cour Suprême s’en mêle.



Mieux, indique "L'As", le directeur des Droits humains du ministère de la Justice va en rajouter une couche. Mbaye Diop va entrer dans la danse à l’occasion d’un point de presse qu’il va tenir vendredi prochain. Sans doute va-t-il souffler sur les braises et envenimer la situation. C’est dire que l’affaire est loin de connaître son épilogue parce que les magistrats ne comptent pas se laisser marcher dessus.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos