Affaire Terme Sud : Barthélémy Dias, Ousmane Sonko et Guy Marius Sagna, créent un site pour recueillir des fonds via le net

Barthélémy Dias, Ousmane Sonko et Guy Marius Sagna sont plus que jamais déterminés à aider es 79 familles de Terme Sud. Après que le Cnra ait interdit le téléthon que Dias fils et Cie, devaient organiser sur la SenTv, ils ont décidé de mettre e place en place un site internet : www.aidetermesud.com. Un moyen qui permet à tous les Sénégalais, qui veulent contribuer à pouvoir le faire à travers le net par Organe Money et autres.



Selon Ousmane Sonko, ils ne sont pas là pour faire une action politique ils veulent juste utiliser leurs images pour pouvoir aider ces familles. « Nous sommes là pour les aider à se stabiliser, et stabiliser leur famille », a déclaré le leader du Pastef.



Ils invitent tous les Sénégalais d’ici et de la Diaspora, à se connecter pour pouvoir faire une contribution pour aider ces 79 familles.







