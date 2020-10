Affaire Terme Sud et cession des immeubles de l’Etat : Ousmane Sonko « convoque » le gouvernement à l’Assemblée nationale Chez Ousmane Sonko, le leader du Pastef, le débat sur l’Affaire des familles déguerpies de Terme Sud et la cession des immeubles bâtis par l’Etat ne faiblit pas. La preuve, avec deux questions posées sur la table du Président de l4assemblée nationale, Sonko « convoque » le gouvernement à l’institution parlementaire pour apportée son éclairage sur ces sujets d’actualité.

Dans une correspondance parvenu » à leral.net, il tient à souligner que loin des passions, le débat sur la transparence dans la gestion de nos biens publics doit se tenir sur la base de données techniques, juridiques et factuelles irréfutables, n'en déplaise aux adeptes des diversions médiatiques et de la manipulation de masse.



« C'est pourquoi j'ai déposé le vendredi passé deux séries de questions écrites sur la table du gouvernement, conformément aux dispositions des articles 192 et suivants du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Le gouvernement est obligatoirement tenu d'y répondre dans un délai d'un mois », a-t-il précisé.



« Vu les importantes implications juridiques, financières et sociales de ces questions, je partage in-extenso la totalité des deux textes ici. Je vous invite à suivre avec nous ce débat jusqu'à la mise en évidence de la vérité. Je vous reviendrai en conséquence dès réception des réponses du gouvernement », ajoute le député Ousmane Sonko













