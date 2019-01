Affaire Tnt StarTimes et les Chinois : Excaf dénonce l'irresponsabilité et la légèreté de l'argumentation de Saër Seck

Le Président directeur général (Pdg) du groupe Excaf Telecom réagi à la sortie du président de la Ligue Pro, Saër Seck, qualifiant l’attitude d’Excaf contre StarTimes de «méchanceté gratuite».



Sidy Diagne de marteler, dans un entretien accordé au quotidien Tribune repris pas Seneweb : «Je trouve très dommage qu’il n’y ait pas eu d’équilibre dans le traitement du dossier Star Times par la Rts. Laisser Saër Seck étaler autant de contre-vérités sans équilibre de l’information est préjudiciable pour les téléspectateurs de la Rts dans la bonne compréhension du problème. L'avoir laissé présenter Excaf comme un fossoyeur de notre football est tout aussi inacceptable».



Il en veut à Saër Seck et ne s’en cache pas : «Pour ce qui concerne Saër Seck, je le trouve très irresponsable et même très léger dans son argumentation. Soit, il n’a rien compris. Soit, il prend plaisir à insulter l’intelligence des Sénégalais. Il faut savoir que c’est l’Etat du Sénégal, à travers le Cnra, qui a déclaré Star Times illégale au Sénégal. Excaf n’a aucune autorité pour déclarer une société légale ou non. Saër Seck est tellement peu soucieux de nos lois qu’il n’a certainement pas lu l’avis du Cnra sur le sujet en date du 6 Septembre 2018, ni le jugement rendu le 8 novembre 2018 par le Tribunal de Commerce Hors Classe de Dakar».



Sinon, poursuit toujours le président directeur général du groupe Excaf Telecom, «Saër Seck n’aurait jamais débité autant de contre-vérités et se serait gardé de chercher un bouc émissaire pour camoufler son incompétence dans la gestion de ce dossier». En effet, pour Sidy Diagne, StarTimes n’a aucune ambition pour ce championnat. Ce que cette société souhaite c’est rentrer dans le paysage audiovisuel sénégalais. Ils ont perdu et veulent aujourd’hui passer par la fenêtre en s’entourant de personnes comme ce président de la Ligue…».

