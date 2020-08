Affaire Tobène: Ce qu’en pense Guy Marius Sagna

« Ils sont libres



L'affaire de l'expropriation foncière des paysans de Tobène, Maka Dieng et Kër Maguèye par les ICS soutenues par l'État néocolonial du Sénégal est un scandale environnemental, un scandale alimentaire, un scandale économique, un scandale sanitaire, un scandale foncier, un scandale qui discrédite la gendarmerie. Doit-on se réjouir qu'elle ne soit pas un scandale judiciaire avec la libération de tous les arrêtés ?



Délibéré le 26 août et ils bénéficient tous de la liberté provisoire : tel est la décision du tribunal de Thiès aujourd'hui.



Bravo aux villageois de Tobène, Maka Dieng et Kër Maguèye.



Bravo aux avocats.

Bravo à Aar li nu bokk Tivaouane et au FPD.

Bravo aux démocrates.



La lutte continue contre les prédateurs fonciers au sommet de l'État dont le premier s'appelle "woyof signature" ou "yolom signature", je veux nommer le président Macky Sall qui sert aussi les autres prédateurs fonciers impérialistes.



La lutte continue d'abord pour une juste indemnisation des paysans de Tobène, Maka Dieng et Kër Maguèye.



La lutte continue ensuite pour arrêter les ICS qui tuent à petit feu l'environnement et les êtres humains.



La lutte continue enfin pour arrêter la machine à expropriation foncière afin qu'un jour, au Sénégal, l'accaparement des terres soit rangé au musée des instruments d'oppression.

Guy Marius Sagna »







