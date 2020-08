Affaire Tobène: Les 22 personnes déférées jugées le 21 août, les chefs de village de Tobène, de Kithiane et de Mbenguène et les mineurs, libérés

Du nouveau dans l’affaire des événements de Tobène. Selon Me Koureyssi Bâ, « les 22 déférés de Tivaouane vont être jugés le vendredi 21 août devant le tribunal des flagrants délits de Thiès que je quitte à l’instant. Les chefs de village de Tobène, Kithiane et Mbenguène ainsi que les mineurs, ont bénéficié d’une mesure de liberté provisoire ».



La robe noire qui s’exprimait sur sa page Facebook, ajoute que « les infractions retenues (Ndlr:contre ceux qui ont été placés sous mandat de dépôt) : actions diverses, rassemblements illicites, violences à agents dans l’exercice de leurs fonctions, incitation à la rébellion. Pour ce dernier chef de prévention (prévu et puni par l’article 431-7 du Code Pénal), l’activiste Ardo Gning activement recherché, vient d’être interpellé par la même brigade de gendarmerie de Tivaouane et sera déféré lundi pour rejoindre probablement le groupe placé en détention ».





Pour rappel, en janvier dernier, de violents affrontements avaient opposé les gendarmes aux villageois. Ces derniers avaient refusé que des géomètres déterminent la superficie de leurs terres. A noter que le conflit foncier oppose les ICS aux populations de Tobène depuis un bon moment.











Leral.net





