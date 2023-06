Affaire Top Cas : Les "néné touti" sont libres

Les femmes placées sous mandat de dépôt dans le cadre de l’affaire des groupes «Top Cas», sont libres. Selon "Les Echos", elles ont bénéficié d’une liberté provisoire.



Le journal précise qu’elles sont toutes placées sous contrôle judiciaire, en attendant leur éventuel procès.



Les mises en cause était poursuivies pour association de malfaiteurs, collecte illicite, diffusion de données à caractère personnel, diffamation et extorsion de fonds via les réseaux informatiques.



Les administratrices et certaines adhérentes avaient fait l’objet de plusieurs plaintes.



Parmi les mises en cause, on peut citer Fatou Diop, Rokhaya Daba Tine, Amy Cissé Mbaye et Mame Bassine Niang.