Affaire Touba Belel : Le Syndicat des pharmaciens exige la fermeture définitive de tous les dépôts illégaux

Rédigé par leral.net le Mardi 11 Décembre 2018 à 17:52 | | 0 commentaire(s)|

La condamnation des sieurs Bara Sylla et Amadou Woury Diallo, pour association de malfaiteurs, de contrebande et exercice illégal de la profession de pharmacien, constitue, pour les pharmaciens privés du Sénégal, un motif de satisfaction. Après le délibéré du procès, l'ordre des pharmaciens et le Syndicat national des pharmaciens du Sénégal décident de rester vigilants par rapport à l'exécution de cette décision de justice, renseigne Sud Fm.



Face à la presse, ce mardi matin, les pharmaciens exigent la fermeture définitive de tous les dépôts illégaux de Touba.



Pour rappel, cette saisie de médicaments illicites avait été opérée le 7 novembre 2017, alors que le convoi constitué de deux camions gros-porteurs, venant de la Guinée-Bissau, avait traversé quasiment la moitié du pays, à destination de Touba.



Bara Sylla et Amadou Woury Diallo étaient poursuivis pour contrebande, association de malfaiteurs et exercice illégal de la profession de pharmacien. Ils ont été condamnés respectivement à 7 et à 5 ans de prison. Mieux, ils doivent verser la somme de 200 millions de francs Cfa à titre de dommages et intérêts.

