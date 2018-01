Affaire Us Ouakam: Le Stade de Mbour crie à l’injustice et annonce une plainte contre la Ligue Pro

Le stade de Mbour ne décolère pas sur la levée de sanctions contre Union sportive de Ouakam et sa réintégration dans le championnat nationale. Pour le club de la Petite Côte, qui se dit « doublement victime », cette décision du Tribunal arbitral du sport (Tas) est injuste. « Nous sommes victimes de cette décision. C’est une décision qui nous cause beaucoup de peine pour la mémoire de nos disparus. Il y a un sentiment d’injustice. Le message de cette décision est négatif. Ça veut dire que dans le futur, il peut se passer les mêmes choses et elles resteront impunies », déclare Saliou Samb, président du Stade de Mbour, dans un entretien avec L’Observateur.



« Nous allons porter contre ceux qui ont organisé la finale de la Coupe de la Ligue et qui ont la responsabilité de la sécurité de ce match. Ce sera devant les juridictions civiles et pénales du Sénégal. Le Tas a indexé l’état du stade. Qui gère le stade ? Eux aussi doivent être entendus. Nous allons poursuivre tous les organisateurs qui ont une responsabilité dans ce drame. Il faut que les responsabilités soient situées et qu’il ait des sanctions. On ne va pas accepter que la mort de nos enfants reste impunie », annonce-t-il.



Pour rappel, la finale de la Coupe de la Ligue qui opposait le stade de Mbour et l’Us Ouakam s’est tristement terminée. Huit (8) Mbourois ont trouvé la mort dans une bousculade qui a provoqué l’affaissement d’un pan du mur de la tribune. L’Us Ouakam avait été suspendue a été suspendue pour 5 ans de toutes les compétitions et rétrogradée en division régionale (5e niveau du football national).

