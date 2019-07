Affaire Wally Seck : Mame Mactar Guèye lynché sur les réseaux sociaux

Prenant part à la conférence de presse animée par Thione Seck, le porte-parole de l’Ong Jamra, Mame Mactar Guèye a exprimé son souhait d’intégrer le staff de Wally Seck pour dit-il, aider ce dernier à s’habiller correctement. Il faisant ainsi allusion aux tenues vestimentaires du chanteur jugées proches des homosexuels. Une sortie qui passe mal sur les réseaux sociaux depuis hier, le membre de l’Ong Jamra faisant l'objet de critiques très acerbes. Même les journalistes n’ont pas tendres à son encontre.



« J’ose espérer que tu vas foutre la paix à «#Maitresse_dun_homme_marié » qui n’est que de la fiction. Tu es juste un joueur, qui arbore les habits de la religion. Je crois qu’il est temps que tu nous laisse vivre tranquillement puisque tu es aussi tolérant. Que ta tolérance ne soit pas sélective. Le seul qui mérite le soutien de tout le peuple est #Imam_Ahmadou_Makhtar_Kanté », écrit un confrère d’un célèbre quotidien.



Sa consœur d’un autre canard dakarois ne manque de mots, pour exprimer son indignation. «Depuis hier, je ne cesse de me demander si Jamra peut-il encore prétendre être un défenseur des valeurs morales. Sa posture devait de se mettre à côté de l'imam #AhmadouMactarKante pour le soutenir plutôt que de jouer à l'hypocrisie, en apportant son soutien à ceux qui bafouent la morale. La logique voudrait que Jamra soit vraiment indulgent envers les scènes des séries comme #Maîtresse_d’un_homme_marié qui relève de la pure fiction alors que dans cette affaire de Waly, il s'agit d'une réalité, celle d'un homme qui s'habille souvent comme une femme. Ce qui est formellement interdit par l'islam », écrit-elle.



Et d’ajouter : « Les soi-disant imams ‘’mom waxale wouma lène’’. Non seulement, vous prétendez jouer aux médiations sans l'un l'aval d'un des protagonistes, mais vous ne méritez pas votre titre. Je pense que vous pouviez rectifier le tir en quittant cette conférence de presse lorsque #Thione_Faux_Billet a déclaré que si les gays lui offraient de l'argent, il le prendrait. L'autre raison qui devait vous pousser à vous abstenir, c'est cette sortie de la pauvre clown qui vous a insultés de la pire des manières. Qu'Allah sauve le Sénégal».

