Affaire Wally Seck - Ndiaga Ndour : La société turque révèle toute la vérité La société Audio Pole qui avait en charge la production de la cérémonie, a rétabli la vérité et a dédouané Ndiaga Ndour.



Rédigé par leral.net le Samedi 26 Février 2022 à 12:36

“ La société de production de la cérémonie d’inauguration du Stade “Maitre Abdoulaye Wade” s’étonne que le nom de M. Ndiaga Ndour ait pu être cité sur la régie du spectacle », commence l’entité chargée de gérer la sonorisation de l’événement.



« Le technicien de la société Audio Pole en charge de la console son en régie, a fait une inversion dans la diffusion de 2 bandes son, celui de Fally Ipupa et de Wally Seck ainsi qu’une interruption de son lors de la prestation de Youssou Ndour. Cela a créé une malencontreuse confusion à la fin de la séquence dédiée aux artistes durant leur prestation lors de cette soirée historique, qui nous l’espérons, restera gravée dans toutes les mémoires », lit-on sur le communiqué.



A rappeler que la cérémonie d’inauguration du nouveau stade qui porte le nom de l’ancien locataire du Palais Abdoulaye Wade, s'est tenue le mardi 22 février 2022. Les artistes invités ont tous fait des prestations sauf Wally Seck et quelques autres artistes. D’aucuns ont ainsi parlé de sabotage orchestré par le frère de Youssou Ndour, Ndiaga.





