Affaire commissaire Sadio : Ousmane Sonko a partagé, « l’intégralité de la contribution du commissaire Sadio qui lui vaut les tracasseries de Macky sur sa page Facebook et… »

Rédigé par leral.net le Lundi 22 Juin 2020 à 13:54 | | 0 commentaire(s)|

L'ancien commissaire à la retraite Boubacar Sadio qui repasse à la Dic ce lundi à 16 heures 30 peut compter sur le soutien de Ousmane Sonko.



Le leader du Pastef a partagé sur sa page facebook, informe Libération one line la contribution qui lui vaut une convocation avec ce commentaire : "Je partage ci-dessous en intégralité la contribution du commissaire Sadio qui lui vaut les tracasseries de Macky. Je lui témoigne ma totale solidarité au nom de la liberté d'expression et d'opinion et adhère pleinement aux idées qu'il y défend ».





