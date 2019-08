Affaire commissaire Sangaré: les jeunes pharmaciens veulent des sanctions plus sévères L'Union des jeunes pharmaciens du Sénégal a tenu une conférence de presse, hier, pour dénoncer l’agression subie par leur collègue, le Dr. Cheikhouna Gaye de la pharmacie Fadilou Mbacké de la Patte d’Oie.

« Nous exigeons que justice soit faite. Il ne suffit pas seulement de relever le commissaire Sangaré de ses fonctions. Il y a des policiers qui l’accompagnaient. Il faut que toutes les responsabilités soient situées. Nous allons organiser une marche la semaine prochaine contre ces difficultés liées à notre travail et pour que justice soit faite », a déclaré Dr. Falla Dieng, président de l’Ujps, face à la presse.



Demandant des sanctions exemplaires, à la hauteur du préjudice subi, les jeunes pharmaciens annoncent d’ores et déjà qu’ils vont se constituer partie civile dans cette affaire, pour laver l’affront subi par leur collègue.

