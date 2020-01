Affaire de Fillette tuée à Mbour : les suspects passent aux aveux, la thèse de l’exécution se précise Après l’arrestation de 5 personnes dans l’affaire du meurtre de la fillette de 2 ans, Ndiaya Guèye, retrouvée morte, jeudi dernier, dans un bâtiment en chantier, au quartier Liberté II Baydeuk à Mbour, les premiers éléments de l’enquête révèlent que la petite fille a été poignardée à deux reprises avant d'être égorgée, selon Libération.

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Janvier 2020 à 07:59 | | 0 commentaire(s)|

"C'était une exécution. Rien de plus. Mais, il n'y a aucune trace de viol", écrit, en effet, le journal, citant une source proche du dossier. Qui révèle que les suspects qui sont passés aux aveux ont permis de savoir que Ndiaya Guèye est la victime d'un sanglant règlement de comptes.

Le journal souligne, en effet, que le principal mis en cause, dont le père est en prison pour trafic de drogue, était locataire dans la maison de la victime. Suite à un contentieux avec la mère de la victime, il a organisé le crime de la fillette avant de faire disparaître le corps avec l'aide de son épouse et de ses amis. Ce qu’il a retenu devant les enquêteurs.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos