Affaire de faux billets: Le procès du chanteur Thione Seck renvoyé au 23 mars prochain

Le juge de la Cour d’appel de Dakar a renvoyé ce lundi, le procès du chanteur Thione Seck, à peine ouvert, au 23 mars prochain sur demande des conseils de l’artiste, en attendant que la Cour d'appel se prononce sur le pourvoi en cassation.



Le lead vocal de Ram Daan, Thione Ballago Seck, en maille avec la justice sénégalaise pour une affaire de faux billets de banque ne saura donc pas son verdict appel se tenir ce lundi 17 février, suite à l’infirmation du premier jugement, par la Cour d’appel de Dakar, en date du 13 janvier.



Thione Seck et de son acolyte malien Alaye Djité, avaient été arrêtés en mai 2015 dans l’affaire de blanchiment d’argent. Pour le magistrat, les mis en cause n’avaient pas été assistés par un avocat dès leur interpellation. Ainsi, en brandissant le règlement n°5 de l'UEMOA, relatif à la présence d’un avocat lors d'une interpellation, il renvoie le ministère public à mieux se pourvoir.

