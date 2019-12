Affaire de faux billets: Un célèbre avocat rejoint la défense de Bougazelli

Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Décembre 2019 à 12:08 | | 0 commentaire(s)|

L’ex-député du parti au pouvoir, Seydina Fall alias Bougazeill, envoyé en prison dans une affaire de trafic de faux billets, ne croise pas les bras. Il a renforcé sa défense, en captant Me Ciré Clédor Ly, selon Les Echos.



En plus de Me El hadji Diouf, c’est un des plus grands procéduriers du barreau qui vient d’intégrer l’équipe de la défense de l’ex-parlementaire. Me Ly a été toujours dans des dossiers comme celui de Khalifa Sall, Karim Wade.



Bougazelli, en plus d’être poursuivi pour «association de malfaiteurs, contrefaçon de billets de banque ayant cours légal, blanchiment de capitaux, il est visé par tentative de corruption. Il lui est reproché d’avoir proposé aux gendarmes enquêteurs, 10 millions de FCFA.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos