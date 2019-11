Affaire de faux billets: le rappeur Guesthia et compagnie déférés ce lundi au parquet de Dakar

Lundi 18 Novembre 2019

Les enquêteurs de la Gendarmerie de Colobane ont fini d’entendre les six individus dont le célèbre rappeur Guesthia déjà arrêtés dans le cadre de l’affaire de trafic présumé de faux billets de banque d’un montant de 46 millions FCFA.

La mesure de levée de la garde vue leur sera notifiée dans journée suivie de leur déferrement au parquet de Dakar. Le quotidien L’Observateur rapporte que les enquêteurs ont retenu contre elles une serie d’infractions dont association de malfaiteurs, contrefaçon de signes monétaires étrangères et complicité de ces faits. Le principal suspecté le député Seydina Fall Bougazelli est attendu aujpourdhui à la Section de recherches de Colobane.



