Affaire de faux monnayage : L'État du Sénégal réclame 50 millions de francs CFA

Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Décembre 2018 à 16:55 | | 0 commentaire(s)|

Le procès de Baba Ndiaye alias "Ngaaka Blindé" suit son cours devant le tribunal correctionnel de Dakar. Représentant l'État du Sénégal constitué partie civile dans ce dossier, Cheikhna Hanne a réclamé la rondelette somme de 50 millions de francs Cfa, à titre de dommages et intérêts. "Je défends les intérêts du Sénégal, l'économie sénégalaise. On prend trop à la légère les dangers qui guettent le pays en matière de faux monnayage. Lequel est grave, surtout dans un pays pauvre comme le nôtre. Le Sénégal est en train de sombrer à cause de ce fléau", a déclaré l'Agent judiciaire de l'État (Aje).



De son côté, le substitut du procureur, Pape Ismaïla Diallo, a requis l'application de la loi dans cette affaire.



L'artiste rappeur et son co-prévenu, l'étudiant Khadim Thiam, sont attraits devant le tribunal correctionnel de Dakar pour contrefaçon de billets de banque et altération de signes monétaires d'un montant de plus de 6 millions de francs Cfa.







seneweb

