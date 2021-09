Affaire de grosses fesses: Ces clientes qui ont dépensé des millions pour des...maladies L'histoire des "grosses fesses" ou "boboraba" comme disent les ivoiriens est loin d'être finie pour le couple Kanté et les clientes qui, non contentes de dépenser autant d'argent pour des rondeurs, en sont arrivées à se..soigner, avec des complications.

En effet, une victime, N.F balance: "1,6 millions F CFA pour refaire mon fessier et depuis, j'ai des douleurs", se plaint-elle.



M.D.N: "420.000 F CFA pour remodeler mon nez, mais j'ai des complications en à plus finir", regrette-t-elle.



M.K: "600.000 F CFA pour grossir mon fessier. j'ai maintenant des problèmes au niveau des hanches", dit-elle.



Libération indique que lors de son précédent séjour, Alexia Kanté a effectué sept (07) dans un hôtel de la place en utilisant une anesthésie extrêmement dangereuse. Toutes ses patientes ont eu des complications.



Son époux, Ismaël Kanté, visé pour complicité, assume son rôle de "conseiller financier".

