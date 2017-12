Affaire de l’argent de la traque des biens mal acquis : Ce que pense Mamadou Bamba Ndiaye de la sortie du Gouvernement Après la sortie de Aminata Touré, annonçant une somme de 200 milliards de francs dans le cadre de la traque aux biens mal acquis, le gouvernement est sorti pour donner un autre chiffre, de plus de 150 milliards de francs saisis. L’opposant et ancien député, Mamadou Bamba Ndiaye, par ailleurs leader du Mouvement populaire pour le socialisme (MPS/SELAL) semble connaitre les raisons de cette dissonance.

Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Décembre 2017 à 20:13 | | 0 commentaire(s)|

« Dès que les députés de l'opposition ont précisé leur volonté d'obtenir une commission d'enquête sur les fameux 200 milliards, le porte-parole du gouvernement est sorti de son silence.

C'est la quatrième prise de position d'un officiel après le directeur du cabinet présidentiel, le ministre de la Justice et le président de l'Assemblée, qui ont tous déclaré n'être pas informé ou n'avoir aucun commentaire.

Subitement, comme pour éviter l'enquête parlementaire réclamée, le gouvernement est informé et a des commentaires.

Ce communiqué censé éteindre la polémique vient plutôt ranimer le feu des questions que les Sénégalais se posent au sujet de cette nébuleuse.

Si la commission d'enquête est refusée, nous comprendrons tous qu'il y a, avec cette affaire de 200 milliards, une autre grosse anguille sous la roche de la gestion sombre et véreuse...ou vénéneuse ».

Leral.net



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook