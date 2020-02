Affaire de l'auberge de Sendou: Thione Niang auditionné nuitamment au Commissariat de Rufisque

Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Février 2020 à 14:05 | | 0 commentaire(s)|

Thione Niang a été auditionné nuitamment hier au Commissariat de police de Rufisque. C’est lui-même qui donne l’information sur sa page Facebook. « Chers amis, J’ai été convoqué par le commissariat de police de Rufisque hier et auditionné de 20h à 2h du matin. Le commissaire m’a informé que c’est le procureur qui a demandé qu’on m’auditionne en toute urgence. Je ne sais pas ce qui se prépare mais je me bats et me battrais toujours pour les principes auxquels je crois quel qu’en soit le prix. Je place ma confiance en Dieu et prépare ma défense avec mon Avocat. Je vous tiendrais informé de l’évolution », écrit-il. Il n’a pas donné la raison de son audition. Mais force est de croire qu’elle porte sur les incidents survenus à l’auberge qu’il exploite à Sendou. L’entrepreneur et ex-conseiller du Président Obama avait accusé les éléments de la police de Bargny de harcèlement et de tentative de racket lors d'une visite chez lui. La police de son côté, avait démenti ces allégations, affirmant que « Thione Niang exploitait une auberge avec bar et chambres de passe sans autorisation.»



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos