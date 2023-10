Affaire de l’explosion mortelle d'une bonbonne de gaz à Derklé : La version du gouvernement…

L’explosion de la bonbonne de gaz, à Derklé, continue de susciter des débats. Le ministre du Commerce, porte-parole du gouvernement, Abou Karim Fofana, s’est exprimé sur le sujet ce lundi.



" Des gens disent que l’État est resté silencieux dans ce drame. Je voudrais préciser que ce n’est pas le cas, car l’État a toujours été présent, puisque Birame Faye, le ministre en charge de la Sécurité de proximité et de la Protection civile, s’est rendu chez la famille des victimes avec le gouverneur et le préfet de Dakar, avec l'appui nécessaire venant de l'État du Sénégal. L’autre point est que l'État a un autre rôle à jouer. La justice est en train de faire une enquête sur le dossier. D'ailleurs, les bouteilles de gaz et tout le matériel qui a servi à cet effet, sont aujourd'hui déposés chez le procureur pour une enquête ", a déclaré Abdou Karim Fofana sur les ondes de la Rfm.



Le ministre d'ajouter : " Nous sommes en train de mener une enquête aussi au niveau du ministère du Commerce, pour assurer la sécurité des consommateurs, puisque ce qui est mis en cause, d’une part, c’est les bouteilles de gaz et les brûleurs. Nous sommes en train de voir tout cela avant de nous exprimer sur le sujet ".



Toutefois, Abdou Karim Fofana dément l'information selon laquelle l’État " interdirait à Total? de retirer ses bonbonnes de gaz ". Le ministre du Commerce souligne qu'il n'est pas au courant de cette information et ajoute " qu'il n'a jamais été question d'interdire à Total? de retirer ses bonbonnes de gaz, si toutefois la société estime qu'il y a un lot sur lequel il peut y avoir des problèmes et juge nécessaire de les retirer ". Au contraire, cette décision reste une mesure conservatoire à saluer, d'après lui.











iGFM