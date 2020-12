Affaire de l'octroi des Dipa: Abdoulaye Daouda Diallo rassure la Css

La lancinante question des Déclarations d’Importation de Produits Alimentaires (DIPA) était au cœur de la plénière à l’Assemblée nationale, lors de l’examen du projet de budget du ministère des Finances et du Budget. Le ministre Abdoulaye Daouda Diallo a été interpellé par les députés sur l’octroi des Dipa qui a suscité la colère des travailleurs de la Compagnie sucrière sénégalaise (CSS), qui craignent la faillite à cause de la mévente de leur produit.



D'après "L'As", Abdoulaye Daouda Diallo a soutenu devant les députés, qu’entre juillet et septembre, l’administration a eu à liquider un montant de 22,5 milliards FCfa de droits de douane sur l’importation du sucre. Toutefois, il a rassuré les parlementaires sur l’option du Gouvernement de protéger le tissu industriel. A l’en croire, le chef de l’Etat veille sur l’octroi des Dipa. Et il estime que des dispositions sont prises.

