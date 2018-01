Affaire de l’orpailleur tué à Kédougou : Les douaniers Fall et Sène renvoyés devant le tribunal correctionnel pour coups mortels

Presque un an après les faits, le doyen des juges vient de clôturer l’instruction du dossier relatif à la mort du jeune orpailleur tué par des douaniers à Khossanto (Kédougou), lors d’accrochages qui ont conduit à plusieurs débordements.



Selon les informations de Libération, le magistrat-instructeur Samba Sall est convaincu de la culpabilité des douaniers Kosso Fall et Maguette Sène qu’il a renvoyés devant le tribunal correctionnel pour coups mortels.



À charge pour le parquet de programmer la date du procès de ces douaniers qui ont été arrêtés aux lendemains de cette tragédie, qui avait secoué Kédougou. En effet, suite à ce drame, les populations avaient vandalisé les locaux de la Douane et de la Gendarmerie à Saraya.



Le gouvernement avait alors annoncé l’arrestation des douaniers mis en cause et l’ouverture d’une information judiciaire confiée au doyen des juges de Dakar, qui vient de prendre une ordonnance de renvoi en police correctionnelle.

