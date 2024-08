Affaire de la Bande de filaos de Guédiawaye: Recours rejeté, l'AJE ne baisse pas les bras

Après deux renvois, la juridiction a finalement tranché ce jeudi 29 août 2024. La Cour suprême a rejeté le recours pour excès de pouvoir contre le déclassement de la bande de filaos de Guédiawaye. Mamadou Lamine Diagne directeur exécutif de l’Association pour la Justice Environnementale se dit surpris mais attend surtout la décision et les motifs avancés par la juridiction. Joint au téléphone, l’écologiste affirme qu’au cours de l’audience, les juges ont pourtant souligné les conventions de protection de la nature ratifiées par le Sénégal et constaté les dégâts dans la forêt classée et puis déclassée, une bonne partie. Mais la chambre administrative n’a pas donné une suite favorable à leur requête. L’association ne compte pas jeter l’éponge soutient le directeur de l’organisation écologique. AJE va apprécier les motifs du rejet pour définir une ligne de conduite dans les jours à venir, informe emedia.sn



Pour rappel les militants de l’environnement ont attaqué devant la Cour suprême le décret notamment numéro : 2021- 701 approuvant et rendant exécutoire le Plan d’Urbanisme de Détails déclassant une surface de 150, 58 hectares dans la partie nord de Guediawaye.