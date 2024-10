Affaire de la cargaison de fer détourné : L’homme d’affaires Dan Jager et son collaborateur Nihad, présentés au parquet financier

Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Octobre 2024 à 11:25 | | 0 commentaire(s)|

Arrêtés par la Sureté urbaine de Dakar pour abus de confiance, escroquerie et faux et usage de faux, l’homme d’affaires iranien Dan Jager et son collaborateur turc Nihad Maharram Zada, ont été présentés, ce matin, au pool judiciaire financier. Ils sont poursuivis pour avoir détourné une cargaison de fer estimé à estimée à 4.844.840.000 FCfa, au préjudice de la société iranienne Petro Niroo Saba, informe "Seneweb".



Le juge du 6e cabinet qui avait ouvert une information judiciaire, s’est dessaisi du dossier. C'est le parquet financier qui gère désormais l’affaire.





Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook