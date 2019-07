Affaire de la drogue record saisie au Port: Le Dg de Dakar Terminal libéré après de « fortes pressions »

Arrêté dans le cadre de l’enquête sur la cocaïne saisie au Port de Dakar, Fabrice Ture, Directeur de Dakar Terminal, filiale de Bolloré Transport Logistic du très puissant homme d’affaires Vincent Bolloré, a été discrètement libéré avant même d’être au parquet.



En réalité, il est resté moins de 24h dans les liens de la prévention, avant d'être extirpé du dossier. Selon « L’Observateur », le Français a été éjecté de l’affaire après « une forte pression exercée sur le pouvoir et les autorités policiers » par des mains étrangères. D’abord, «des hommes politiques sénégalais s’étaient investis personnellement » en vue d’obtenir sa libération, ensuit, une pression diplomatique s’y est ajoutée par les autorités françaises.



Ces dernières ont activé par des canaux directs ou indirects, des relais pour obtenir des autorités sénégalaises un traitement plus que privilégié en faveur de leur concitoyen. Pour la bonne et simple raison que l’Etat français n'avait pas souhaité voir un de ses ressortissants encore cité dans une sale affaire de drogue.



Par ailleurs, selon le journal, des experts d’Interpol dépêchés à Dakar pour porter assistance aux enquêteurs, ont déjà établi un lien entre la drogue saisie et un célèbre narcotrafiquant français, en détention dans une prison à Dakar depuis 2018, pour des faits liés au trafic de drogue.

