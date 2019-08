Affaire de la drogue saisie au Port : Le Forum Civil félicite la Douane

Le grand coup réussi par la Douane à travers la saisie de drogue est salué par le Forum civil. Hier, le Forum civil, section sénégalaise de Transparency International, a informé suivre avec beaucoup d’intérêt les développements sur l’affaire de la saisie de drogue par la douane sénégalaise.

« Il faut le rappeler, dans la résolution de son Conseil d’administration publiée le 7 juillet 2019, le Forum civil avait demandé que « toute la lumière soit faite dans l’affaire de trafic de drogue », rappelle Djibril Guèye membre du bureau exécutif du Forum civil, dans le document. A cet effet, il souligne que le Forum civil attire l’attention du gouvernement et du peuple sénégalais sur les désastres multiformes que le trafic de drogue peut provoquer sur l’économie réelle, la santé des jeunes, la stabilité institutionnelle et politique ainsi que sur la sécurité de la sous régionale en général et celle du Sénégal en particulier.



Par ailleurs, pour les efforts consentis depuis l’éclatement de cette affaire, Birahim Seck et ses amis félicitent l’administration douanière pour l’opération de saisie de la drogue et pour avoir pris les mesures conservatoires de saisie du second navire convoyeur de plus de 700 kg de drogue, en plus de la saisie pour le premier navire convoyeur des 200 kg de drogue. Ils associent dans leurs remerciements la police et la Justice pour avoir conduit les investigations avec professionnalisme.



