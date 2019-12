Affaire de la drogue saisie au Port : Le capitaine du bateau a aussi quitté le Sénégal

Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Décembre 2019 à 07:51 | | 0 commentaire(s)|

Les quatre européens impliqués dans l’affaire de la drogue saisie fin juin 2019 au Port de Dakar ont tous quitté le Sénégal. Après le couple allemand (Lukas Schmitzberger et Carolin Verena Stanzi), Matera Borgia Pasquale, le Doyen des juges a signé une autorisation de sortie du territoire pour le capitaine italien du bateau "Grande Nigéria" de la compagnie Grimaldi qui avait chargé la drogue et pour son marin et compatriote Paolo Almalfitano.



Selon Libération qui donne la nouvelle, ils sont retournés dans leur pays d'origine depuis la semaine dernière. Ils avaient bénéficié d'une liberté provisoire à la suite de leur audition.



Pour rappel, le couple allemand et les deux Italiens ont été arrêtés dans le navire dénommé « Grande Nigéria », qui transportait les véhicules dans lesquels se trouvaient 1 036 kg de cocaïne. Cette saisie record a eu lieu dans la nuit du jeudi 27 au samedi 29 juin 2019. Au début de l’affaire, 15 personnes ont été arrêtées par la police et la douane. Seulement huit (8) d’entre elles ont été formellement mises en cause. Il s’agit de deux Allemands, deux Italiens et quatre Sénégalais. Quant aux derniers précités, deux d'entre eux ont été placés sous mandat de dépôt et les deux autres, inculpés et placés sous contrôle judiciaire.



