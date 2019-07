Affaire de la drogue saisie au Port : les mis en cause auditionnés dans le fond le 25 juillet prochain L’affaire des 1036 kg de cocaïne, saisis au Port de Dakar, devrait bientôt être tirée au clair. Et pour cause, les personnes arrêtées dans cette histoire, vont être entendus dans le fond du dossier par le doyen des juges d’instruction, Samba Fall, le jeudi 25 juillet prochain, rapporte L’AS.

Rédigé par leral.net le Lundi 22 Juillet 2019 à 10:55 | | 0 commentaire(s)|

Des employés de la société Dakar Terminal, un couple allemand, le capitaine italien du navire et son collaborateur, ainsi que des sénégalais ont été arrêtés dans cette affaire.

Interpol avait décidé de collaborer avec les autorités judiciaires sénégalaises, dans cette affaire, rappelle-t-on.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos