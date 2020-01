Affaire de la fillette égorgée à Mbour : 6 personnes arrêtées L’affaire de la fillette égorgée au quartier Baye Deug de Mbour connait un nouveau rebondissement. Selon la RFM, 6 personnes ont été arrêtées, dont la femme du trafiquant de drogue, Thialé, et ses deux enfants. Les enquêteurs ont, en effet, trouvé du chanvre indien dans la maison du trafiquant, actuellement en prison, lors de cette perquisition, selon la même source. Trois autres personnes ont été arrêtées pour complicité. L’une d’elle aurait aidé à enterrer le corps de la fillette égorgée, et retrouvée emballée dans un sac plastique.

