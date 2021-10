Affaire de la sextape: Benzema, impliqué, ne s’est pas présenté à l’audience Le procès relatif à « l’affaire de la sextape » s’est ouvert, ce mercredi matin, devant un tribunal de Versailles, près de Paris. Benzema devrait être jugé pour complicité de tentative de chantage aux côtés de quatre autres prévenus pour leur participation dans cette affaire, dont la victime est l’ancien coéquipier de Benzema en sélection, Mathieu Valbuena.

En ce premier jour de ce procès qui devrait durer trois jours au tribunal correctionnel de Versailles, le mis en cause, Benzema ne s’est pas présenté au tribunal. En effet, la star de l’équipe de France n’était pas présent au début de l’audience, à l’inverse du plaignant, son ancien coéquipier en sélection Mathieu Valbuena.



Pour rappel, Karim Benzema est impliqué dans une affaire de chantage contre son coéquipier Valbuena. En effet, en 2014, Valbuena avait donné son téléphone à Axel Angot pour qu’il transfère ses données vers un nouvel appareil.



Axel Angot tombe alors sur une vidéo à caractère sexuel du milieu de terrain, passé à l’Olympique de Marseille et à Lyon. Avec un ami, Mustapha Zouaoui, il entend mettre la pression sur Valbuena pour monnayer la non-diffusion de la vidéo, informe France24.







