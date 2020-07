Affaire de la spéculation foncière/ Des magistrats cités: Souleymane Téliko très frustré contre Thierno Alassane Sall

Souleymane Téliko est très remonté contre Thierno Alassane Sall qui avait soutenu la semaine dernière, lors de son passage à l’émission Jury du Dimanche que «les magistrats ne sont pas capables de trancher les litiges fonciers parce qu’ils font parties des bénéficiaires de la spéculation foncière sur le littoral».



Profitant de la même tribune, le Président de la Cour d’Appel de Thiès recadre le patron de la «République des valeurs». «Je suis vraiment très surpris et choqué par la légèreté d’une telle affirmation, il faut quand même qu’on sache raison gardée et qu’on respecte aussi les magistrats. Quelle est le rapport entre l’attribution de terrain à usage d’habitation et le terme de conflit foncier», déclare le magistrat. Selon lui, tenir de tels propos, c’est faire un procès d’intention injuste aux magistrats.



Pour se montrer plus clair le président de l’Union des magistrats du Sénégal indique que les juges font convenablement leur travail et quotidiennement rendent des verdicts dans la transparence totale. «Chaque jour, nous traitons des dossiers de centaines de litiges fonciers dans la plus grande transparence sans que personne ne trouve rien à dire. Donc, il faut accorder un minimum de bonne foi aux magistrats», peste-t-il.

