Affaire de prostitution à l'hôtel "Hawaï" : Ousmane Diop décède en prison El Hadji Ousmane Diop, le propriétaire de l’hôtel ‘’Hawaï’’ à Nord-Foire, arrêté, il y a moins d’un mois pour prostitution, proxénétisme et blanchiment de capitaux, est décédé, hier, en prison, rapporte "Libération", qui souligne que le corps de victime a été acheminé à l'hôpital Le Dantec pour autopsie.

Le défunt était condamné à un mois de prison ferme, rappelle le journal, qui ajoute que lors de son jugement, Ousmane Diop était apparu très malade.



Pour rappel, la Brigade de recherches de la gendarmerie avait fait une descente dans son hôtel de 22 chambres et avait trouvé sur place des prostituées sénégalaises, nigérianes, ghanéennes, entre autres.

