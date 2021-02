Affaire de viol: Mame Bâ, la deuxième masseuse et l’époux de la propriétaire démentent Sonko Mame Bâ, la deuxième masseuse de l’institut «Sweet Beauty», a indiqué, lors de son audition face aux enquêteurs: «À un moment donné, je n’étais plus dans la salle».



Le mari de Ndèye Khady Ndiaye, propriétaire du salon de massage, a indiqué que sa femme non plus n’était présente sur les lieux.



Pour rappel, dans sa déclaration à la presse, Ousmane Sonko avait dit qu’il y avait deux masseuses dans la salle et la propriétaire du salon sur les lieux.

