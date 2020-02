Affaire des 1.036 kg de cocaïne saisis au Port : l’audition du Colonel Thiam de la Douane renvoyée L’audition du Colonel Thiam de la Douane, dans l’affaire de la saisie de 1 036 kg de cocaïne au Port, fixée le 25 février 2020, a été renvoyée à une date ultérieure. "L’Observateur" rapporte, en effet, que le colonel, était empêché. Il ne reste plus que cette audition du colonel par le Doyen des juges d’instruction du 1er cabinet du Tribunal de Dakar, qui a hérité de l’affaire, pour que le dossier soit bouclé, ajoute le journal. 228 kg et 798 kg de cocaïne avaient été successivement saisis au port de Dakar, les 27 et 30 juin 2019, à bord du navire ‘Grande Nigéria’. Plusieurs personnes avaient été arrêtées dans le cadre de cette affaire, rappelle-t-on.

Rédigé par leral.net le Samedi 29 Février 2020 à 14:03



