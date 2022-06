Affaire des 11 bébés décédés à Tivaouane : Fodé Dione inculpé et placé sous mandat de dépôt, pour « homicide involontaire » Le juge d’instruction du Tribunal de Thiès a acté le placement sous mandat de dépôt d’un agent de l’hôpital de Tivaouane. Ce, dans le cadre de la procédure judiciaire ouverte sur la mort des 11 nouveau-nés.

Suite à l’enquête sur la mort des 11 bébés à l’hôpital Mame Abdou Aziz Dabakh de Tivaouane, Fodé Dione, chef maintenancier de l’établissement hospitalier, a été inculpé pour «homicide involontaire» et placé sous mandat de dépôt.



Il a été ntendu aujourd’hui par le juge d’instruction. Le chef des soins infirmiers et le chef du service administratif aussi ont été entendus. Mais, ils sont rentrés chez eux après leur audition.



Deux agents de l’hôpital Mame Abdou Aziz Dabakh de Tivaouane avaient été placés le 3 juin dernier sur mandat de dépôt. Il s’agit de la sage-femme Awa Diop et de l’aide infirmière Coumba Mbodj, poursuivies pour délaissement d’enfants dans un lieu solitaire ayant entraîné la mort des 11 bébés. Elle ont été conduites à la Maison d’arrêt et de correction de Thiès.



