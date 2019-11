Affaire des 12 taximen arrêtés : les explications du commandant de la gendarmerie de Dakar Le commandant de la gendarmerie de Dakar, a réagi à l’affaire des 12 chauffeurs de taxi arrêtés par la gendarmerie de Ouakam pour utilisation de feux antibrouillard.

« Nous n’avons fait qu’appliquer la loi 2002-30 du code de la route qui interdit l’utilisation des feux antibrouillard sur les véhicules », a, en effet, déclaré, Arona Sarr sur la RFM.

Et de poursuivre, « c’est la loi qui veut que ces voitures soient immobilisées et les conducteurs déférés. Ils encourent entre 6 mois et 3 ans d’emprisonnement et une amende de 20 000 francs CFA ».

Par ailleurs, précise-t-il, « il n’y a pas que des chauffeurs de taxi sur les 12 chauffeurs arrêtés. Il y a un chauffeur de véhicule particulier immatriculé à Thiès dans le lot, même si en général ce sont les chauffeurs de taxi et de Ndiaga Ndiaye qui utilisent ces feux antibrouillard ».

Le syndicat des chauffeurs de taxi menace d’aller en grève si ces chauffeurs arrêtés sont déférés, rappelle-t-on.



