Affaire des 29 milliards : Les agents du Prodac entendus à l'Ofnac L’affaire des 29 milliards du Programme des domaines agricoles communautaires (Prodac) refait surface. L’As révèle, en effet, que l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac) a réactivé le dossier et entend, chaque jeudi, des agents du Prodac.

Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Août 2019 à 09:18 | | 0 commentaire(s)|

Pour rappel, à la suite d'un rapport de l'Inspection générale des Finances (Igf) qui avait épinglé l'ex-ministre de la Jeunesse Mame Mbaye Niang et les deux premiers coordonnateurs du Prodac (Jean Pierre Senghor et Mamina Daffé), Seynabou Ndiaye Diakhaté et son équipe s'étaient saisies de cette affaire encore pas résolue.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook