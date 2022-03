Affaire des 3,9 milliards FCfa: Aziz Ndiaye enfonce Nancy Niang et se lave à grande eau Aziz Ndiaye est sorti de sa réserve en se lavant à grande eau, ainsi que sa famille, après les rumeurs de plainte qui le visait, lui et ses frères. A l'en croire, "on ne nous a pas porté plainte. Nous n'avons pas vu de trois milliards encore moins de l'engrais. C'est une société qui a porté plainte contre Nancy Niang, pour abus de confiance et personne ne pourra y voir le nom d'Aziz Ndiaye, encore moins de ceux de mes frères. Le propriétaire du bateau ne nous connaît pas, ne nous a jamais vus et cette affaire ne nous concerne pas. Nous sommes fatigués d'entendre toutes ces contrevérités. Notre honneur est bafoué. L'affaire est pendante devant la justice, laissons-la suivre son cours", a-t-il dit d'un ton ferme.

Rédigé par leral.net le Vendredi 4 Mars 2022 à 17:26



