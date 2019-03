Affaire des 5 milliards : Du nouveau dans le proces Wade-Cheikh Amar ! L’affaire des 5 milliards opposant l’ancien président de la République Me Abdoulaye Wade et l’homme d’affaire Cheikh a été renvoyé jusqu’au 20 mars 2019 par la première Chambre de Tribunal de commerce, pour observations des conseils de Wade.



Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Mars 2019 à 11:51 | | 0 commentaire(s)|

Pour rappel, Me Wade a enclenché une première procédure devant le Tribunal de Grande instance statuant en matière pénale contre Cheikh Amar. Il accuse ce dernier de lui devoir 5 milliards de F Cfa.



Mais, l’ancien chef de l’Etat avait perdu cette procédure et s’était rabattu devant le juge civil pour lui demander une hypothèque sur la Cité TSE de Cheikh Amar, affirme Libération.

