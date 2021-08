Affaire des 50 milliards F CFA: Les interpellés incapables d'apporter des preuves, toujours à la Br Amadou Ba et Me Mamadou Diop sont toujours retenus à la Brigade de recherches de la gendarmerie. Auparavant, informent des sources, ils n'ont fourni aux enquêteurs tous les documents afférents à l’organisation du Conseil d’administration de Locafrique. Des documents qu’ils leur ont été demandés lors de leur première audition, ce mardi, 3 août.

Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Août 2021 à 22:31 | | 0 commentaire(s)|

Les deux ont été convoqués suite à une plainte pour faux et usage de faux et escroquerie portant sur 50 milliards F CFA, de la société Locafrique, dirigée par Khadim Bâ, le fils d’Amadou Bâ.



Me Mamadou Diop estime qu'il est diabétique, mais n'a pu apporter aucun des documents demandés pour les besoins de l'enquête.



Dans le différend qui oppose la famille Ba, la Cour suprême a tranché en faveur du fils, Khadim, alors accusé par son père d’avoir commis des actes frauduleux pour se porter à la tête de l’entreprise Locafrique. Suite à une plainte déposée au tribunal, Amadou Ba accusait son fils de faux et usage de faux, association de malfaiteurs, abus de biens sociaux et escroquerie.





