Affaire des 52 attestations: Le Saes/Cesti observe une grève de 72 heures

L'affaire des 52 attestions délivrées à des journalistes béninois refait surface. Le Saes/Cesti a décrété un mot d'ordre de débrayage de 72 h renouvelable, à partir de mercredi, jeudi et vendredi prochains.



D’après Le Quotidien, les enseignants reprochent à la directrice du Cesti, Cousson Traoré Sall, d'avoir livré des attestations sans l'aval du comité pédagogique et en violation des règles de fonctionnement de l'institut. Il lui est aussi reproché "son refus de communiquer" les notes des récipiendaires et les critères d'évaluation, ainsi qu'une tentative d'étouffer l'affaire à l'interne.

