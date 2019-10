Affaire des 94 milliards- Conférence des présidents : La plénière va fixer la date à laquelle, le rapport de la commission d'enquête sera rendu publique

Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Octobre 2019 à 10:03 | | 0 commentaire(s)|

La Conférence des présidents de l'Assemblée nationale se réunit ce jeudi 3 octobre, après l'ouverture de la session extraordinaire, pour faire le point sur le rapport de la Commission d'enquête parlementaire qui a "blanchi" Mamour Diallo, accusé par Ousmane Sonko d'avoir détourné 94 milliards.



D’après Libération, ladite Conférence va aussi fixer la date de la plénière à l'occasion de laquelle, le rapport de la commission d'enquête sera rendue publique.



La Conférence des présidents, relève-t-on, comprend le président de l'Assemblée nationale et les vice-présidents, les présidents de Commission et le Rapporteur général de la Commission de l'Économie générale, des Finances, du Plan et de la Coopération économique, les présidents de Groupe parlementaire et le représentant des non-inscrits.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos