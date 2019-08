Affaire des 94 milliards FCfa: Voici la liste complète des personnalités auditionnées

Rédigé par leral.net le Lundi 5 Août 2019 à 17:23 | | 0 commentaire(s)|

La Commission d’enquête parlementaire sur l’affaire des 94 milliards F Cfa relative au TF qui a rendu publique ses conclusion vendredi, a auditionné plus trentaine de personnes. Parmi elles, l’agent judiciaire de l’Etat, des fonctionnaires de l’administration, des journalistes … Voici la liste complète:



Monsieur Mamour Diallo, ancien Directeur des Domaines ;

Monsieur le Birima Mangara, ancien ministre du Trésor ;

Le Gouverneur de la Région de Dakar, Président de la Commission nationale

de Conciliation pour l’indemnisation des expropriations ;

Monsieur Cheikh Ba, ancien Directeur des Impôts et Domaines ;

Monsieur Meissa Ndiaye, Receveur des Domaines, Ngor Almadies ;

Monsieur Cheikh Diop, Directeur du Trésor ;

Monsieur Dame Fall à la Direction des Impôts ;

Monsieur Moustapha Niasse, Secrétaire général du Ministère du Trésor ;

Monsieur Antoine Diome, Agent judiciaire de l’État ;

Monsieur Ibrahima Wade, ancien Directeur des Impôts et des Domaines et ancien Directeur général des HLM ;

Monsieur Ibrahima Ndiaye, ancien Directeur général des HLM ;

Monsieur Mamadou Kassé, actuel Directeur Général des HLM ;

Le Conservateur de la Propriété foncière de Rufisque et d’autres particuliers,

Les héritiers : Yéri Diakhat”, Dial;

Monsieur Mbaye, fils de feu Djily Mbaye ;

Des intermédiaires Thiandoum,

Les journalistes Mouth Bane et Madiambal

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos