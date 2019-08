Affaire des 94 milliards : La Commission d'enquête n’a « remarqué aucun détournement » Elle avait jusqu’au 15 août, mais la Commission d'enquête parlementaire a remis son rapport, ce vendredi lors d’un point de presse, après son investigation sur l'affaire des 94 milliards.

Rédigé par leral.net le Vendredi 2 Août 2019 à 14:43 | | 0 commentaire(s)|

L’instance dirigée par le député socialiste, Cheikh Seck a totalement disculpé l'ex directeur des Domaines, Mamour Diallo. « Nous n'avons remarqué aucun détournement dans cette affaire », a-t-il dit.

Toutefois, la Commission qui a auditionné Plus de 30 personnes regrette le non déferrement à sa convocation de Ousmane Sonko, le principal accusateur dans cette affaire, et Ismaïla Ba, un de ses proches, gestionnaire du cabinet Mercalex.

« Nous pensons que c'est une attitude irresponsable. Mais ça ne peut pas influer négativement sur notre travail », a dit Cheikh Seck, qui souligne que le reste du travail appartient désormais à la Justice, notamment le procureur.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos