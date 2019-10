Affaire des 94 milliards : Le frère du Bâtonnier de l’ordre des avocats défend Sonko et tire sur son frère

L’interdiction de la conférence de presse des avocats du président du Pastef n’a pas toujours été digérée par ses soutiens. Cette fois, c’est le frère du Bâtonnier de l’ordre des avocats par ailleurs coordonnateur communal du parti de Ousmane Sonko à Ségré – Gata dans le département de Birkilane, qui a fait une sortie au vitriol pour recadrer Maître Pape Leyti Ndiaye.



Oumar Ndiaye, frère du Bâtonnier de l’ordre des avocats, estime que Maître Pape Leyti devait avoir d’autres chats à fouetter. « Pour ceux qui ne le savent pas, le célèbre avocat et ami du Président Macky Sall habite ici à Ségré – Gata. Mais, nous ne le voyions pas. S’il a une action salvatrice à faire, c’est de demander à son colocataire d’Université de bitumer la route qui vient de Mbirkilane, constituant un vrai calvaire pour les habitants », lance-t-il à son frère.



Mécontent des nombreux coups de butoir subis par la justice sous le règne du régime aperiste, les patriotes veulent l’arrêt de « l’instrumentalisation » de la justice à des fins politiques.

