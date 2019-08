Affaire des 94 milliards : Mamour Diallo trouve les accusations de graves

Le leader du Mouvement « Dolly Macky », Mamadou Mamour Diallo a positivement apprécié les conclusions de la commission d’enquête parlementaire, installée par l’Assemblée nationale sur l’affaire des 94 milliards, l’opposant à Ousmane Sonko.



« Je fais l’objet d’accusations fantaisistes et fallacieuses portant sur des sommes astronomiques, détournées sur le budget de l’Etat du Sénégal. Il a été mis au niveau de l’Assemblé nationale une Commission d’enquête parlementaire qui s’était chargée d’apporter toute la lumière sur cette question extrêmement grave. Et, il me fallait préparer la rencontre avec les députés, en leur apportant le maximum d’éclairage et leur donner toutes les informations idoines pour la manifestation de la vérité », a expliqué Mamadou Mamour Diallo.



La commission d’enquête parlementaire, constate-t-il, a donné son verdict. Mais, les accusations d’après lui, étaient tellement graves et lourdes. « J’avais souhaité la manifestation de la vérité absolue. La vérité a fini par ce savoir », s’enorgueillit l’ancien Directeur des Domaines.

